Between the Bridges – July 22, 2021

Happy Birthday: Tank Wethington (7/23), Ben Lindemann (7/26), Ashley Banks (7/26), Cyndi Papia (7/29), and Patti Mason (7/29).

In Memoriam of: Rebecca Harris Badger, 67, Trent Woods (7/14), Marion Callahan, 82, New Bern (7/15), John C. Sumislaski, Jr., 64, New Bern (7/15), Letha Mae Eddie Marshall, 77, Pamlico (7/16), Juan Aro Flores, 70, New Bern (7/16), Edward Allen Bellis III, 83, New Bern (7/17), Captain Glenn E. Everest, 80, Oriental (7/17), Reverend Earl Frank Jones, Sr., 88, New Bern (7/17), Richard Scott Long, 32, New Bern (7/18), George W. Rockwell, IV, 94, New Bern (7/18), Joy Frazier Whitehurst, 63, New Bern (7/18), John Kenneth France Jr., 95, New Bern (7/19), Jerry Lee Stapleford, 86, New Bern (7/19), Barbara Hopkins Strayhorn, 80, Pollocksville (7/19), Robert Halfhill, 84, New Bern (7/20), Bruce Hall Richardson, 84, New Bern (7/20), Rosemary Veronica Romanus, 87, New Bern (7/20), John D. Whitaker, Jr., 76, Trenton (7/20), Gertrude Vivian Younger, 85, New Bern (7/21), and Roger Lee Whitehead, 63, New Bern (7/22).

Send us your announcements and photos (i.e. engagements, weddings, anniversaries, graduations, retirements, death notices, etc.).